AEW | Definite le semifinali per il torneo femminile Owen Hart Foundation

(Di giovedì 6 luglio 2023) Durante l’episodio del 5 luglio di AEW Dynamite, Britt Baker e Ruby Soho si sono scontrate nell’ultimo incontro valevole per i quarti di finale dellaCupdi quest’anno. Si tratta della rivincita della finale dello scorso anno, che ha visto prevalere e trionfare come campionessa Baker. Britt è stata molto resiliente nello scontro di quest’anno, tuttavia, Ruby ha avuto dalla sua parte un considerevole aiuto che le ha permesso di avanzare neldedicato al compianto. Le Outcast, che erano a bordo ring, hanno certamente dato manforte all’ex leader della Riott Squad. Dopo diverse interferenze dai lati del quadrato, Soho ha invertito uno schienamento, il che le ha permesso di eseguire un roll-up mentre si aggrappava a Storm per assicurarsi il ...