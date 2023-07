AEW | Colt Cabana è tornato!

(Di giovedì 6 luglio 2023) Una faccia familiare sembrerebbe essere tornata nel mondo della AEW. Secondo quando appreso da Fightfulè tornato a lavorare per la AEW durante l’episodio del 5 luglio di Dynamite.è apparso l’ultima volta in AEW a novembre quando ha sfidato a sorpresa Chris Jericho, che era l’attuale ROH World Heavyweight Champion, proprio in un episodio di Dynamite. Da allora, è comparso anche negli show di ROH, dove ha anche sfidato Samoa Joe per il suo TV Title dove però ne è uscito sconfitto.sarebbe tornato come produttore/allenatore anche se non sappiamo quale match precisamente abbia lavorato e si sia occupato.è stato assente per un lungo tempo, precisamente da AEW All Out, dove fu menzionato da CM Punk alla conferenza stampa post match, con commenti riguardanti ...

Una faccia familiare sembrerebbe essere tornata nel mondo della AEW. Secondo quando appreso da Fightful Colt Cabana è tornato a lavorare per la AEW durante l’episodio del 5 luglio di Dynamite. Cabana ...AEW continued the Blind Eliminator Tag Team Tournament and Owen Hart Foundation 2023 Women's Tournament with quarter-final matches on this week's episode of AEW Dynamite. A veteran was also back at ...