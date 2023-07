(Di giovedì 6 luglio 2023) AEWfa 100 episodi e li celebra Venerdì 7 Luglio a Edmonton, Canada. I tapingsgià stati effettuati nel post Dynamite di questa notte e dunque abbiamo già idei match chestati ufficializzati per questa puntata speciale per la compagnia di Tony Khan. Avanno di scena quattro match (ufficializzati), di cui due valevoli per i quarti di finale del Blind Eliminator Tag Team Tournament. Il campione ROH World Six-Man Tag Team Big Bill & Brian Cage sconfiggono Trent Beretta & Matt Sydal. Sammy Guevara & Daniel Garcia sconfiggono Jeff Jarrett & Matt Hardy. Jarrett e il suo gruppo attaccano Hardy nel post match, ma Ethan Page salva Matt da un severo pestaggio. Hikaru Shida sconfigge Marina Shafir. Il Dark Order (Evil Uno, John Silver ...

AEW: Annunciata la card per il 100esimo episodio di Rampage e ci sono già i risultati – SPOILER Zona Wrestling

