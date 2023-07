Adele sbotta col pubblico | “Cazz* non osare lanciarmi addosso qualcosa” Le parole durissime dopo il telefono in faccia a Bebe Rexha e le ceneri a Pink

(Di giovedì 6 luglio 2023) I fan so’ piezz’ ‘e ‘core. Alcuni però, qualche volta, esagerano e a metterli in riga ci pensanel suo ultimo concerto a Las Vegas.le disavventure vissute da artisti come, alla quale uno spettatore ha lanciato inun cellulare, o Ava Max che è stata raggiunta da uno schiaffo, adesso i cantanti certe volte temono per la propria incolumità: “Abbiamo un dose di paura molto più profonda di quel che traspare”, aveva scritto sui social Kelsea Balleriniche le era stato lanciatoun braccialetto. Ma cosa ha fattoper evitare aggressioni o doni poco desiderati come ledella mamma di un fan lanciate ao il giocattolo erotico destinato a Lil Nas X? Semplice, al Caesar’s ...

risulta comunque un'eccezione, i suoi coetanei non si aprono, vivono in silenzio, si chiudono, si trasformano in fantasmi. 'È colpa dei miei genitori',lei, e la pacatezza della ...... in cui erano resenti la moglie e la figlia, era pure apparso per fare un saluto. I rumors ... Così l'ex opinionista del Gf Vip,su Instagram: ' Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che ...La coppia si è sposata nel 2022 ed ha avuto altri tre figli: Silvia , Davide e. Di recente, i due si sono aperti anche sulla malattia di Silvia, sottoposta ad intervento chirurgico durante il ...