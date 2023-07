Addio raccomandate | da oggi | 6 luglio | è disponibile il Domicilio Digitale | ecco come funziona

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da, 62023 entra in vigore l’Inad, Indice Nazionale dei Domicili Digitali, con la possibilità per tutte le persone fisiche di indicare un propriodove ricevere comunicazioni certificate, in sostituzione dellecartacee. Dal 6 giugno 2023 qualsiasi cittadino maggiorenne e titolare di un indirizzo Pec potrà eleggere il proprio...

Per questo motivo chi non ha una PEC, ma si vuole iscrivere all'INAD per direalle, dovrebbe innanzitutto aprire una casella di posta elettronica certificata a suo nome. I prezzi, ...Cambia la comunicazione fra pubblica amministrazione e cittadini. Dal 6 luglio gli uffici pubblici utilizzeranno il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale. Per domicilio ...Questo rappresenta un passaggio fondamentale per direalle tradizionalie snellire e velocizzare la comunicazione tra i cittadini e l'amministrazione pubblica, grazie all'Indice ...

Da oggi, 6 luglio 2023 entra in vigore l’Inad, Indice Nazionale dei Domicili Digitali, con la possibilità per tutte le persone fisiche di indicare un proprio domicilio digitale dove ricevere ...Pienamente attivo l'INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali che permette di ricevere le comunicazioni dagli Enti Pubblici senza raccomandate, in modo del tutto gratuito.