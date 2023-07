Addio Milan | Tonali vuota il sacco | la speranza e la reazione di Leao

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Ilmi ha trattato come un figlio: lasciare il club è stata la scelta più difficile della mia carriera“. Di ritorno ao dopo aver vissuto il suo primo giorno da calciatore del Newcastle, Sandroha rivolto subito un pensiero sul. Impossibile per l’ormai ex centrocampista rossonero dimenticare la sua squadra del cuore anche dopo la cessione. “Voglio bene a tutte le persone che hanno lavorato con me, li guarderò in televisione e continuerò a fare il tifo per loro. La mia scelta legata all’di Maldini? Paolo per me è stato importantissimo, soprattutto durante la mia prima stagione ao. È stato e resta un punto di riferimento per noi ragazzi“, ha dichiarato. La chiacchierata conrivela un retroscena su come ...

"Paolo per me al Milan è stato un riferimento importantissimo - ha aggiunto Tonali, commentando l'addio di Maldini - . Specialmente il primo anno mi ha aiutato tantissimo, mi ..."

Torna a parlare del suo addio al Milan Sandro Tonali, che è tornato in Italia dopo aver firmato in Inghilterra il suo trasferimento al Newcastle.