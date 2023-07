Addio al razzo spaziale Ariane 5 Ha portato in orbita il telescopio James Webb e partecipato a Rosetta L’ultimo lancio – Il video

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un ultimocon alcuni ritardi, come però accade spesso quando si parla di spazio. Poi stanotte a mezzanotte ora italiana, 19:00 ora locale, il5 è decollato con successo dal centrodella Guyana Francese, a Kourou.5 doveva portare inun satellite per le comunicazioni militari francese (Syracuse 4B) e un satellite sperimentale tedesco. Questo ultimo volo era particolarmente atteso dopo due rinvii, il 16 giugno per motivi tecnici, poi il 4 luglio a causa del maltempo, soprattutto perché segna l’a questoideato e realizzato dall’Esa e prodotto dalla francese Airbus, che nel corso di 27 anni ha fatto ben 117 lanci. Il presidente francese Emmanuel Macron ha salutato ilcon un ...

Questo ultimo volo era particolarmente atteso dopo due rinvii, il 16 giugno per motivi tecnici, poi il 4 luglio a causa del maltempo, soprattutto perché segna l'a questoideato e ...Dopo ventisette anni di onorata carriera, ileuropeo Ariane 5 va in pensione. Per l'occasione, un ultimo lancio, il suo volo d'. Il 117º . È decollato a mezzanotte, ora italiana, dallo spazio porto europeo di Kourou , nella Guyana ...Per ileuropeo Ariane 5 è il volo didopo 117 lanci effettuati in 27 anni.Dopo due ritardi nel lancio, il razzo Ariane 5 è decollato con successo alle 19:00 ora locale (2200 GMT) di ieri, mercoledì, dal centro spaziale della Guyana a Kourou. Ariane 5 trasporta un satellite ...Dopo ventisette anni di onorata carriera il razzo europeo Ariane 5 va in pensione. Per l’occasione, un ultimo lancio, il suo volo d’addio. Il 117º. È decollato a mezzanotte, ora italiana, dallo spazio ...