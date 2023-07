(Di giovedì 6 luglio 2023) Nel romanzo Duane’s depressed di Larry McMurtry, la vita del protagonista è a un punto morto. Non gli piace più il suo lavoro. Il destino dei suoi figli è troppo complicato per sapere come aiutarli. Ha molti sentimenti ma poca capacità... Leggi

l'oroscopo Paolo Fox dice che il lavoro e gli impegni che riguardano lo studio, per il momento sono per te una priorità. In questo momento ti aspetteresti che qualcuno ti offrisse il suo ...... come ricorda l'Unione Astrofili Italiani: nelle ore centrali, infatti, la Luna e Saturno si 'tufferanno' insieme nella costellazione dell'. Questa è solo la prima delle congiunzioni che ...: Con Giove furbacchione qualcosina non andrà per il verso giusto oppure vi toccherà scendere a compromessi sia con la sorte che con gli umani, ingollare un rospetto, selezionare le amicizie,...Il weekend dell'8 e del 9 luglio 2023, l'Oroscopo della fortuna si rivelerà sorprendente per il segno del Vergine, del Toro e per il segno del Pesci. Questi tre segni in particolare potrebbero essere ...Rss Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettiv ...