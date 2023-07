Accademia Volley | online il video esplicativo sulla riforma del lavoro sportivo

(Di giovedì 6 luglio 2023) "correttivo bis" di prossima pubblicazioneGazzetta Ufficiale. Per oltre un'ora Marco Perciballi e Fabio Romei, storici collaboratori Fipav e due tra i massimi esperti in materia, illustrano le ...

Proprio sul tema, complesso e ricco di novità, la Federazione Italiana Pallavolo nell'ambito dell', progetto nato nei mesi scorsi per la formazione dei dirigenti sportivi, delle ...Proprio sul tema, complesso e ricco di novità, la Federazione Italiana Pallavolo nell'ambito dell', progetto nato nei mesi scorsi per la formazione dei dirigenti sportivi, delle ...Proprio sul tema, complesso e ricco di novità, la Federazione Italiana Pallavolo nell'ambito dell', progetto nato nei mesi scorsi per la formazione dei dirigenti sportivi, delle ...

Accademia Volley: giovedì online il video esplicativo sulla riforma ... Federvolley

Le giovanissime atlete della Civitavecchia Volley Academy sono tra le otto convocate tra i giovani talenti della Regione Lazio. Il Lazio verrà rappresentato da una coppia di atlete scelte nella rosa d ...Da giovedì in campo altri 634 atleti under 14 alla conquista dei 7 Campionati Nazionali “Ragazzi”, che domenica 9 luglio assegneranno i trofei 2023 ...