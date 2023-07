Accadde oggi | 6 luglio | da Favi a Dreossi

(Di giovedì 6 luglio 2023) 6: daSe nella storia del Napoli il 5significa l’approdo dell’uomo che l’ha cambiata, il giorno successivo equivale all’anniversario dalla nascita (1903) di Armando, secondo portiere delle prime stagioni partenopee. Esarebbe stato il compleanno n°110 di Luigi Milano, tre campionati con la casacca del ‘Ciuccio’: arrivò a ‘Città nuova’ nel 1940 dalla Lazio e in Serie A indossò anche la maglia dell’Alessandria per quattro annate. Il 6(del 1931) era nato un altro ex numero 12 del ‘Ciuccio’: Claudio (detto Biagio), vice di Giuseppe Casari dal 1951 al ’53. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

