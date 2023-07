Abbiamo provato Threads | l' app con cui Meta vuole affondare Twitter

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 luglio 2023) Più di 10 milioni di iscritti nelle prime 10 ore post lancio. Sono numeri importanti quelli che caratterizzano il debutto di, l'applicazione con cuisi propone come alternativa a. La nuova app battezzata da Mark Zuckerberg è disponibile in 100 paesi ma non in Europa, dove è stata bloccata dal Garante della privacy irlandese, che nutre parecchi dubbi sulla quantità di dati raccolti e sul trattamento degli stessi da parte di, in contrasto con le norme in voga nel Vecchio Continente, rispetto al più permissivo panorama statunitense.nasce in simbiosi con Instagram, non a caso preferita a Facebook che continua a perdere interesse per i più giovani: una volta scaricata l'app, basta un tocco per accedere con il nome e l'immagine del profilo già in uso su Instagram. Poiché ...