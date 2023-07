A Vinicio Capossela la Targa Tenco per il Miglior album in assoluto

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDaa Niccolò Fabi, passando per Daniela Pes, Alice, Guccini e Almamegretta, sono i vincitori delle Targhe2023. I riconoscimenti, assegnati dal 1984 aii dischi italiani di canzone d’autore, sono stati assegnati come ogni anno da un’ampia giuria composta da giornalisti e critici musicali.con l’‘Tredici canzoni urgenti’ si è aggiudicato laper ilincon 52 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono stati Baustelle con ‘Elvis’ (47 preferenze), Madame con ‘L’Amore’ (41), Nada con ‘La paura va via da sé se i pensieri brillano’ (39) e Giovanni ...

Il riconoscimento gli è stato assegnato per 'Tredici canzoni urgenti'. Premiati anche Fabi, Daniela Pes, Alice, Guccini e Almamegretta