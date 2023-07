A Pamplona festa in piazza in attesa della corsa dei tori

in piazza in attesa dell'arrivo dei tori. È cominciato così nella città spagnola il festival di San Fermin, fra balli, canti e bevute di vino dalle "botas", tradizionali borracce in ...Una folla euforica ha celebrato al'inizio dellapiù famosa della Spagna: quella che celebra San Firmino . Migliaia di persone vestite nel tradizionale costume di pantaloni bianchi e camicia con fusciacca rossa e ...Centinaia di persone hanno affollato la piazza del municipio di, nella regione spagnola di Navarra, per celebrare l'inizio delladi San Firmino. Dal balcone del palazzo e' stato lanciato il tradizionale chupinazo, il razzo che annuncia l'inizio dei ...Pamplona, 6 lug. (askanews) - A Pamplona festa in piazza in attesa dell'arrivo dei tori. È cominciato così nella città spagnola il festival di San Fermin, fra balli, canti e bevute di vino dalle ...È iniziata ufficialmente a Pamplona la festa di San Firmino 2023. Migliaia di persone in piazza per il lancio del tradizionale lancio del petardo, attesa con entusiasmo la corsa dei tori. Protestano g ...