A Milano un immigrato distrugge un' auto con una pietra | video

...in Italia nel 2021 vedono come responsabile un. E non mancano i tentati stupri di gruppo da parte di giovani immigrati islamici come quello del capodanno 2022 in piazza Duomo a. A ...... nelle ore successive è stata quindi sottoposta a nuove visite alla clinica Mangiagalli di, ... L', da parte sua, non si è dato per vinto, tentando di reagire con violenza in occasione ...... sedici anni, in fuga da un evento violento che l'ha traumatizzata, incontra Basim, un... Mercoledì 12 e giovedì 13 luglio: Ex - Mercato Comunale - Piazzale Selinunte, 2 (Municipio 7 -) ...Il silenzio del benessere La recensione di Silent Land, il film che segna il debutto alla regia della regista polacca Aga Woszczynska ...La piaga della povertà si espande. Nel 2022, a Milano, sempre più persone sono piombate in uno stato di indigenza: + 5,1 rispetto al 2021). Aumentano coloro che si rivolgono ...