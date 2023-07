A Edoardo Leo il Globo d’Oro come migliore attore per “Mia”

(Di giovedì 6 luglio 2023) ROMA – “Ringrazio davvero di cuore la giuria delper questo riconoscimentoper “Mia”, un film ed un ruolo che ho amato visceralmente. Grazie a Ivano De Matteo per avermi fortemente voluto e diretto con la passione che lui sa. E congratulazioni perché “Mia” ha vinto anchesceneggiatura. Di solito i premi si dedicano a qualcuno. Questa invece è una contro dedica. Questo premio non è dedicato a tutti quei ‘maschi’ che hanno fatto sentire una ragazza o trattato una donna“Mia” anche solo per un giorno”. Così, sulla sua pagina Facebook,Leo (foto). L'articolo L'Opinionista.

A partire da un'estate densa di uscite come I peggiori giorni di Massimiliano Bruno e. Massimiliano Orfei , amministratore delegato, ci racconta le uscite di Vision Distribution ...La proposta di Ferragosto di Vision è scritta diretta e interpretata da Massimiliano Bruno e: I peggiori giorni . "Io da sempre penso che nessuno abbia mai il coraggio di prendere film ...è stato assegnato il premio come miglior attore per il suo ruolo in 'Mia' mentre Pilar Fogliati ha vinto come migliore interprete femminile per 'Romantiche'. Roberto Andò si è ...

Non sono quello che sono, lo Shakespeare di Edoardo Leo a ... Ciak Magazine

ROMA - "Ringrazio davvero di cuore la giuria del Globo d'Oro per questo riconoscimento come migliore attore per "Mia", un film ed un ruolo che ho amato ...(Lapresse) L'Associazione della Stampa Estera in Italia ha celebrato la 63esima edizione del Globo d'Oro, storico premio cinematografico.