A casa di Prigozhin | parrucche | lingotti e idromassaggio

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Soldi, armi,e documenti. E' quello che le autorità russe hanno trovato adi Evghenya San Pietroburgo. Mentre il capo dei mercenari della Wagner guidava la rivolta, che 2 settimane fa si è fermata a 200 km da Mosca, gli uomini dei servizi facevano irruzione nella sua dimora. Mentreviene segnalato proprio nella sua città natale, e non in Bielorussia dove sarebbe stato 'esiliato', i media vicini al Cremlino hanno diffuso le immagini relative all'operazione, delineando un quadro da film. In un armadio,e barbe finte che avrebbero dovuto aiutaread assumere una falsa identità, come dimostrano le foto: capelli e barba rossa, cappello e barba nera, occhiali. Spuntano ovunque soldi, con pacchi di ...

La perquisizione a San Pietroburgo nella dimora del capo della Wagner Soldi, armi, lingotti, parrucche e documenti. E' quello che le autorità russe hanno trovato adi Evghenya San Pietroburgo. Mentre il capo dei mercenari della Wagner guidava la rivolta, che 2 settimane fa si è fermata a 200 km da Mosca, gli uomini dei servizi facevano irruzione ..., il mistero continua. Dopo il golpe fallito LaBianca non ha alcuna informazione su dove si trovi adesso Yevgeny. L'ha riferito il portavoce dellaBianca Andrew Bates in un briefing con i giornalisti a bordo dell'Air Force One che ha portato il presidente Joe Biden in South Carolina. Negoziati con ...... tra cui il quotidiano Izvestia che pubblica le foto delladi. L'impressione è che l'intera operazione abbia una sola grande finalità, quella di screditare il capo della Wagner e ...Lo ha detto Lukashenko, mentre il Cremlino si affretta a spiegare che “non segue i movimenti del leader di Wagner. Non abbiamo possibilità né voglia’ ...L’impressione è che l’intera operazione abbia una sola grande finalità, quella di screditare il capo della Wagner e farlo apparire ridicolo ...