6 luglio 2000 | Giovanni Trapattoni diventa il CT dell’Italia VIDEO

Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anniispirati agli scorci del ... Sala Mostre 'Rodolfo Falchi' al Palazzo del Parco, fino al 921.00 . Per 'Un Mare di Pagine', ...... Legge di bilancio 2023, riguarda le cartelle 1° gennaio- 30 giugno 2022 . In realtà la data ... ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31e il ...La temperatura dell'aria, che oscilla tra circa 12C e 17C di media giornaliera durante l'anno, era in media di 16,20C all'inizio ditra il 1979 e ilsecondo questo sistema di misurazione. ...

Accadde Oggi, 2 luglio 2000: la Francia sul tetto d'Europa WelfareNetwork

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...6 luglio 2000: Giovanni Trapattoni diventa il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Reduce dalla sconfitta in finale all'Europeo, condannata dal golden gol di David Trezeguet.