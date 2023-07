14enne ucciso nel 2013 | otto anni in appello al responsabile

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte didi Napoli ha condannato addi carcere Agostino Veneziano, 27, per l’omicidio delEmanuele Di Caterino, commesso il 7 aprilein piazza Bellini ad Aversa, quando Veneziano aveva 17e mezzo. Il sostituto procuratore generale di Napoli Paola Correra, nella requisitoria del 29 giugno scorso, aveva chiesto diecidi carcere. Con la sentenza di oggi si chiude il sesto processo relativo alla vicenda ed è probabile che nei prossimi mesi, con il ricorso per Cassazione, si celebri anche il settimo. Non è soddisfatta Amalia Di Iorio, madre di Emanuele, che avrebbe voluto una pena più pesante ed è stanca dopo una battaglia durata oltre 9. “Il mio ergastolo l’ho ...

... di San Marcellino, autore, da minore di 17 anni, del delitto del quattordicenne Emanuele Di Caterino,a coltellate nell'aprile del 2013. Per l'imputato, il sostituto Pg della Corte di Appello ...... ha chiesto dieci anni di carcere per il 27enne Agostino Veneziano , residente a San Marcellino, che il 7 aprile del 2013 in piazza Bellini ad Aversa , quando aveva 17anni , hail......Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati FIRENZE - Doposcuola inclusivo con universitari che affiancano gli alunni delle medie 17 Ottobre 2022 TRAGEDIA CALCIO -da ...La Corte di Appello di Napoli ha condannato ad otto anni di carcere Agostino Veneziano, 27 anni, per l'omicidio del 14enne Emanuele Di Caterino, commesso il 7 aprile 2013 in piazza Bellini ad Aversa, ...Alla morte di un figlio non ci si può rassegnare, e men che meno abituare. Se poi al dolore lancinante va ad aggiungersi anche la beffa di una giustizia lenta, allora lo sconforto ...