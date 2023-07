Zuppi dopo il viaggio in Russia | “Ucraina? Cominciamo dai più fragili” Riccardi | “Bisogna alimentare la cultura di pace”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Speriamo che si cominci dai più piccoli e da quelli che sono più”. A dichiararlo è il cardinale Matteo, in riferimento al suoin, dove nei giorni scorsi si è recato come inviato speciale del Papa per la missione diin favore dell’. Il presidente della Cei ha incontrato il patriarca di Mosca Kirill e Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin. “Dobbiamo mettere a punto un meccanismo e quanto prima fare quello che è possibile fare” – ha aggiunto. Il cardinale ha partecipato alla presentazione del libro “Il grido di” di Andrea, fondatore della comunità di Sant’Egidio. Durante l’incontro, l’ex ministro della Cooperazione Internazionale e autore del testo ha ...

a Mosca, Putin apprezza La partita delMeloni potrebbe già essere iniziata Si parla con insistenza... Mario Draghi ricomincia a parlare e non è un buon segno spiegano dall'entourage di ...a Mosca, Putin apprezza La partita delMeloni potrebbe già essere iniziata Si parla con insistenza... Mario Draghi ricomincia a parlare e non è un buon segno spiegano dall'entourage di ...Infine, il cardinale Matteo, presidente della Cei inviato del Papa per l'iniziativa di pace ... 2023 - 07 - 04 16:02:32 Putin, popolo unito come non mairivolta Wagner 'Il popolo russo è ...

Dopo Kiev, la missione vaticana di Zuppi arriva a Mosca Avvenire

Sono le cinque Big Tech statunitensi Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese ByteDance (casa madre di TikTok) e la sudcoreana Samsung le prime 7 società a finire sotto la sorveglianza della ...Il senso d’impotenza genera indifferenza e la giustifica. Un’indifferenza pigra che caratterizza opinioni pubbliche, divenute indolenti ...