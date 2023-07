Zlata | 9 anni | Ho venduto i miei capelli per aiutare i militari ucraini

Una bambina di 9ucraina, che vive in Italia con la madre, ha deciso di tagliarsi i capelli per poi venderli (... Una storia che arriva dall'Umbria ed ha per protagonista la piccola. "Volevo ..."I soldi mamma li ha inviati ai militari che ci hanno comprato una radio con cui poter parlare senza essere ascoltati". La storia che arriva dall'Umbria...come è cambiata quella città a 30dall'assedio più lungo della storia bellica della fine del ventesimo secolo. Le letture dei brani di "Maschere per un massacro" di Paolo Rumiz, "Diario di"...“I soldi mamma li ha inviati ai militari che ci hanno comprato una radio con cui poter parlare senza essere ascoltati”. La storia che arriva dall’Umbria ...La piccola Zlata è rifugiata in Italia insieme con la mamma. «Mia figlia voleva contribuire alla causa dei propri connazionali». Con il ricavato, 200 euro, è ...