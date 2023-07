...Songshan Longmen - Shandong Taishan 0 - 0 (*) Meizhou Hakka - Chengdu Rongcheng 2 - 0 (*) Qingdao Hainiu - Cangzhou 1 - 1 (*) Tianjin Jinmen Tiger - Nantong Zhiyun 0 - 1 (*)- ......35 Meizhou Hakka - Chengdu Rongcheng 13:35 Qingdao Hainiu - Cangzhou 13:35 Tianjin Jinmen Tiger - Nantong Zhiyun 13:35- Shanghai Shenhua 13:35 ESTONIA MEISTRILIIGA Paide - ...Puerto Montt 21:00 CINA SUPER LEAGUE Shanghai Shenhua - Tianjin Jinmen Tiger 1 - 2 (Finale) Cangzhou -2 - 1 (Finale) Dalian Pro - Qingdao Hainiu 1 - 1 (Finale) Nantong Zhiyun - ...

Zhejiang Professional vs Shanghai Shenhua - probabili formazioni sport.periodicodaily.com

The Fundació Mies van der Rohe and Creative Europe have announced winners of the 2023 edition of the EU Prize for Contemporary Architecture / ...Sports Mole provides score predictions and previews for all of today's Chinese Super League fixtures, including Zhejiang vs. Shanghai Shenhua. Qingdao secured a draw last time out, while Cangzhou ...