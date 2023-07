Xi mette in guardia Putin | “Non usare armi nucleari in Ucraina” Ma il Cremlino smentisce

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Xiin: “Nonin” Il presidente cinese Xi Jinping avrebbe messo personalmente inl’omologo russo Vladimirdall’utilizzarenella guerra in. Lo sostiene il Financial Times, secondo cui “i funzionari cinesi si prendono privatamente il merito di aver convinto il leader russo a fare marcia indietro rispetto alle velate minacce atomiche”. Il presidente della Cina avrebbe ammonito il collega nel corso del colloquio che i due hanno avuto il 20 marzo scorso a Mosca. Il retroscena del quotidiano britannico, però, è stato subito smentito dal, che, attraverso le parole del portavoce di ...

Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito,inla cittadinanza in merito ad un avviso comparso nei giorni scorsi tra le vie del paese. Si tratta di un manifesto che promuove l'installazione di nuove valvole gas - monossido di ...Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito,inla cittadinanza in merito ad un avviso comparso nei giorni scorsi tra le vie del paese. Si tratta di un manifesto che promuove l'installazione di nuove valvole gas - monossido di ...Attenzione, coleottero giapponese: chi torna dalle vacanze deve evitare di portare il parassita in Svizzera dall'estero. L'Ufficio federale dell'agricolturainda gravi danni alle aziende agricole. Il coleottero giapponese ha preso piede in Svizzera per la prima volta nel 2017, in Ticino. Da allora si diffuso al sud delle ...

Meteo, Giuliacci mette in guardia su luglio e agosto: bomba sulle ferie Il Tempo

Il presidente cinese Xi Jinping avrebbe messo personalmente in guardia l’omologo russo Vladimir Putin dall’utilizzare armi nucleari nella guerra in Ucraina.I dati relativi a oltre 13 miliardi di dosi di vaccini Covid somministrati in tutto il mondo dimostrano che questi vaccini hanno un "ottimo profilo di sicurezza in tutte le fasce d'età, compresi i bam ...