Xi Jinping ha messo in guardia Putin sull' uso di armi nucleari | Mosca smentisce

Xihain guardia Vladimir Putin sul possibile uso di armi nucleari in Ucraina, indicando che Pechino nutre preoccupazioni per la guerra della Russia anche se offre un tacito sostegno a ...Il presidente cinese Xiha personalmentein guardia il leader russo Vladimir Putin diffidandolo dallo sferrare un attacco nucleare su suolo ucraino. A riportarlo è il Financial Times citando funzionari ...Il presidente cinese Xihapersonalmente in guardia l'omologo russo Vladimir Putin contro un attacco nucleare in Ucraina. Lo riporta il Financial Times, dando conto del fatto che "i funzionari cinesi si ...Pechino, Xi Jinping ha messo in guardia Putin sull'utilizzo di armi nucleari nella guerra contro l'Ucraina. L'avvertimento, faccia a faccia, sarebbe arrivato durante la visita di stato del presidente ...La preoccupazione di Pechino, che si intesta il fatto di aver dissuaso il presidente russo a compiere il passo verso l'escalation ...