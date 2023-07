(Di mercoledì 5 luglio 2023) Recentemente le attenzioni disi sono spostate al main roster della WWE. Ildi NXT ha ricevuto la sfida del free agent Baron Corbin, sconfiggendolo in un match titolato e allo stesso tempo si è inserito nel feud trae Seth Rollins, arrivando a disputare un match a Raw. Nonostante la sconfitta di Raw controha ancora lo sguardo puntato sul Judgment Day, in particolare dopo le minacce che Rhea Ripley gli ha rivolto la scorsa settimana ad NXT. Sarà JD unito o solo? Nel corso della puntata di NXT di stanotteè apparso in un segmento backstage assieme al fido Trick Williams ...

WWE: Tra Carmelo Hayes e Finn Balor non è finita, il campione invita il JD ad NXT Zona Wrestling

Il primo match di Money in the Bank è stato quello valido per la valigetta maschile. Il grande favorito della vigilia era LA Knight, ma la WWE ha preferito altro. Damian Priest strappa la… Leggi ...Uno dei commentatori storici della WWE per l'Italia, rassicura ancora una volta i fans italiani sulla trasmissione degli show della compagnia nel nostro Paese ...