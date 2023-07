WWE | Sold-out il prossimo Smackdown al Madison Square Garden!

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nuovo successo per la WWE per quanto concerne la vendita dei biglietti. A due giorni dallo show, ilepisodio diè praticamente-out. Si tratta di un evento importante perché sarà il ritorno di uno show televisivo alGarden dopo un anno (l’anno scorso si tenne Raw) e per via del ritorno di Edge, che sarà ospite del Grayson Waller Effect. Ad oggi, secondo il report di Wrestletix, sono stati venduti ben 12.865 sui 12.883 disponibili, con solamente 18 posti platinum ancora disponibili. L’ennesimo grande successo per la federazione di Stamford, dopo i due-out consecutivi die Money in the Bank a Londra. Lo show, tra le altre cose, vedrà anche il “processo” nei confronti di Roman Reigns, con gli Usos che ...

Montreal, Porto Rico, Arabia Saudita e adesso Londra, registriamo sempre ilout. Laè una compagnia globale, continueremo a espanderci in tal senso" . Triple H ha poi parlato della ...Montreal, Porto Rico, Arabia Saudita e adesso Londra, registriamo sempre ilout. Laè una compagnia globale, continueremo a espanderci in tal senso" . Triple H ha poi parlato della ...

Money in the Bank, Triple H: "Un enorme successo per la WWE ... Movieplayer

Interestingly, the massive ticket sales for AEW All-In have already been achieved without a single match announced for the event.Per WrestleTix, AEW has now shifted a shade under 75,000 total tickets for the Sunday, 27 August event, which will stand comfortably as the biggest in company history. Around 13,000 seats remain for ...