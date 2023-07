WWE | Mustafa Ali sfida Wes Lee per il titolo nordamericano a NXT Great American Bash

(Di mercoledì 5 luglio 2023)Ali continua a sfruttare il suo status di free agent per farsi spazio in quel di NXT. Nello show di stanotte, l’ex leader della RETRIBUTION ha sconfitto Tyler Bate in un match molto combattuto, estendendo la sua recente striscia di vittorie nel terzo brand della WWE a 3-0, diventando così un legittimo contendente per l’NXT NorthChampionship di Wes Lee. Dopo la sua vittoria, Ali hato Wes a un match per ilal prossimo Premium Live Event:. “È arrivata l’ora, amico mio”, ha detto Ali a Wes. “Ti sfido ad un match per il NorthChampionship a”, ha aggiunto prima di festeggiare con i fan al WWE Performance ...

