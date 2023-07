WWE | Gable Steveson ruba la scena dopo l’Underground match di NXT

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Qualche settimana Eddy Thorpe ha sfidato Damon Kemp ad unlasciando la scelta della stipulazione all’avversario. A sorpresa Kemp ha optato per unin stile Raw Underground, un format che non si vedeva da molto tempo. Molto più a sorpresa è stata l’apparizione di, fratello di Kemp, che si è offerto però come allenatore di Eddy Thorpe, marcando una sorta di debutto ad NXT. Ilsi è disputato stanotte, ring senza corde, atmosfera soffusa e libertà di combattere fino alla sottomissione o il KO dell’avversario. Festival di suplexcon tanto di medaglia d’oro olimpica al collo si è posizionato all’angolo di Thorpe e lo ha sostenuto per tutto il, mentre a bordo ring erano distribuiti diversi ...

Gable Steveson rivela: presto potrebbe debuttare in WWE The Shield Of Wrestling

Dopo averlo rivisto per un segmento parlato con il fratello ed il suo avversario ad NXT, il campione olimpico diventa protagonista anche sul ring nel terzo brand della WWE ...