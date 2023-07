Wimbledon | Sinner vola al 3° turno La pioggia ferma ancora Berrettini e Sonego

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tutto facile per il tennista altoatesino che liquida in tre set Schwartzman. Laritardail programma: di nuovo interrotto il derby tra

si candida a un ruolo da protagonista . Berrettini - Sonego: ancora le pioggia, si chiude domani . Berrettini protesta nei confronti del giudice di serio .: sospesi i ...martella da fondo, con il dritto si procura due match point: gli è sufficiente il primo e l'ace conclusivo per avanzare nel tabellone diha chiuso con 10 ace, un solo doppio ...inarrestabile a, vince ancora in tre set (a zero) e approda al terzo turno. L'azzurro sull'erba londinese ha battuto un altro argentino: dopo Cerundolo è la volta di Schwartzman ...

Wimbledon in diretta, Berrettini-Sonego rinviata a domani e Sinner batte Schwartzman LIVE: orari TV e dove vedere le ... Sport Fanpage

La moda fa il suo ingresso ‘sfacciato’ nel tempio di Wimbledon. A catturare l’attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo e della stampa, nel primo… Leggi ...Finisce 7-5, 6-1, 6-2 per il talento di San Candido, che dopo un primo set combattuto concede le briciole al rivale.