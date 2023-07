Wimbledon | rivivi la diretta | Berrettini - Sonego sospesa | Sinner ok

(Di mercoledì 5 luglio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) - Il derby azzurro traè stato nuovamente sospeso. La sfida (ripartita dall'1 - 0 per il torinese) è stata interrotta per oscurità quando il romano aveva ...

LONDRA (INGHILTERRA) - Il derby azzurro tra Berrettini e Sonego è stato nuovamente sospeso. La sfida (ripartita dall'1 - 0 per il torinese) è stata interrotta per oscurità quando il romano aveva ......ha finalmente dato un po' di tregua agli organizzatori e soprattutto alle giocatrici di...IL LIVE Primo set fortemente condizionato dalla pioggia con due interruzioni nel corso del ...Carlos Alcaraz non delude le attese: il numero uno al mondo strapazza Chardy in tre set col punteggio di 6 - 0 6 - 2 7 - 5 e si qualifica al secondo turno.il meglio del ...

Wimbledon, rivivi la diretta: Sinner e Musetti al secondo turno Corriere dello Sport

Carlos Alcaraz non delude le attese: il numero uno al mondo strapazza Chardy in tre set col punteggio di 6-0 6-2 7-5 e si qualifica al secondo turno. Lo spagnolo regala anche uno dei punti più belli d ...Roger Federer, il tennista con più titoli Championships in bacheca nella storia (8, a +1 da Novak Djokovic). Una lunga standing ovation lo ha accolto, visibilmente commosso, prima che prendesse posto ...