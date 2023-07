Stando a quanto risulta, i manifestanti sono regolarmente entrati all'All England Club e hanno acquistato ilnel negozio ufficiale di. Poi hanno dato vita a questa forma di protesta ...Succede di tutto in questa edizione di. Il match tra Dimitrov e Shimabukuro è stato interrotto a causa di un'invasione di campo ...in mezzo al campo dopo aver tirato dei pezzi die dei ...... Alcaraz e Djokovic, tutte tessere che hanno composto e continueranno a comporre ildella ... come le sue vittorie e i record: "A 7 anni sognavo di vinceree diventare numero 1 al mondo.

Wimbledon, puzzle sul campo 18: il video della protesta Tiscali

This is the second big sporting event the 'Just Stop Oil' protesters have interrupted after the second Ashes Test between England and Australia at the Lord's Cricket Ground on June 28.Protesters wearing t-shirts emblazoned with the slogan "Just Stop Oil" jumped on the court during play, and scattered… wait for it… the pieces of a Wimbledon Centre Court jigsaw puzzle onto the court.