Wimbledon | Jannik Sinner prende a pallate Schwartzman e approda al terzo turno

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Andando in progressione.(n.8 del mondo) ha archiviato la pratica e sconfitto l’argentino Diego(n.98 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-1 6-2 nel secondodel torneo di. Dopo un primo set con qualche errore di troppo,ha trovato il proprio ritmo in chiusura della prima frazione e da lì è stato un assolo. La velocità dei suoi colpi è stata devastante e per il poveroc’è stato poco da fare., quindi,alround dove affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Aleksandar Vukic (n.87 ATP) e il francese Quentin Halys (n.79 del mondo). Da segnalare la grande prestazione al servizio: 14 ace e l’80% dei punti vinti con la prima di ...

, Sinner si candida a un ruolo da protagonista.Sinner gioca un match al limite della perfezione contro l'argentino Diego Schwartzman battuto in tre set, con l'incontro che non è mai ...UnSinner semplicemente devastante si è qualificato per il terzo turno disuperando per 75 61 62 l'argentino Diego Schwartzman in 2 ore e 2 minuti. "Ringrazio il pubblico - ha detto ...Solo un italiano riesce a concludere il proprio match nel mercoledì al All England Club: èSinner che ha battuto Schwartzman in tre set. Sospese per oscurità Berrettini - Sonego (con Matteo che ha vinto i due set dopo la ripresa), Arnaldi - Carballes Baena (spagnolo avanti due set a ...

LIVE Sinner-Schwartzman, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si gioca nel pomeriggio inoltrato OA Sport

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Interruzione bis nel derby tra il tennista romano e torinese Jannik Sinner inarrestabile a Wimbledon, vince ancora in tre set (a zero) e approda al terzo turno. L'azzurro, testa di serie numero 8 del ...