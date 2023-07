Wimbledon 2023 | tutti i risultati giorno per giorno

(Di mercoledì 5 luglio 2023)di, terzo Slam della stagione al via sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Prende il via lunedì 3 giugno l’edizionedei Championships, con ben tredici azzuri che provano a spingersi il più lontano posssibile. Di questi, solamente Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono però compresi tra le teste di serie. Di seguitodegli incontri,per, di queste due settimane sui prati londinesi. PROGRAMMA E COPERTURA MONTEPREMI TABELLONEMASCHILE TABELLONEFEMMINILE IPERI ...

...giornata - Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) dalle 12 alle 14.15 - Terza giornata - Sky Sport Tennis (canale 203) ore 14.15 - "Studio" - ...Dopo un martedì rovinato dalla pioggia è in arrivo il sole a Londra. E ci resterà almeno fino a sabato. Questo consentirà agli organizzatori didi recuperare gli incontri di primo turno rinviati e di mettere in scena anche i match di secondo turno della parte alta. Pertanto vedremo in campo tutti i 12 italiani ancora presenti nei ...Sara Errani affronterà Madison Brengle nella prosecuzione del primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis Club . A un passo dall'eliminazione la tennista azzurra, che al momento della sospensione dell'incontro era in ...

Un siparietto tutto da ridere che ha divertito e non poco gli spettatori sugli spalti. Andy Murray, nell'intervista rilasciata in campo sul centrale dopo la netta vittoria all'esordio, ha deciso di ...Iniziato finalmente il torneo più importante della stagione: partiti i match sull'erba di Wimbledon, nonostante alcune interruzioni per pioggia. Già scesi in campo, con vittorie senza patemi, Sinner e ...