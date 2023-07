(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Dopo lo stop causa meteo nella giornata di ieri,match eneldi oggi a. Saranno 87 gli incontri da giocare e 12 gli azzurri impegnati sui campi inglesi. Si cerca infatti di portare a termine il primo turno e tutti i match cancellati martedì per maltempo con alcune partite anche di secondo turno. Tra queste ultime Sinner-Schwartzman e Musetti-Munar. C’è anche il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con quest’ultimo che parte avanti un set a zero. I due si erano trovati uno contro l’altro sull’erba anche lo scorso giugno, quando il torinese si impose nettamente a Stoccarda. Esordio assoluto nel main draw dianche per Matteo Arnaldi, n.80 ATP, che dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto ...

Insomma, ce n'è abbastanza per abbuffarsi di ambizioni, e, perché no, dopo avere rotto il ghiaccio all'Open d'Australia, per provare lo spericolato stimolo di fare l'accoppiata cone ..."Dover andare ae preoccuparsi del fatto che avrai le mestruazioni, fa schifo! È la peggior sensazione del mondo. Dovrai indossare tre paia di shorts oppure un paio nero e sopra uno bianco. ...Vedi di più La principessa Kate acon quella giacca che sembra rubata al guardaroba di ... con un aumento del 38% rispetto all'anno precedente e una previsione per ildi 6,6 milioni. ...

Wimbledon 2023, tanti italiani in tabellone. Ecco il programma ufficiale Adnkronos

Wimbledon, nel tardo pomeriggio scendono in campo le giocatrici sorteggiate nella parte alta del tabellone: notizie e pronostici.Pronostici Wimbledon: Lorenzo Musetti-Jaume Munar. E' partito il nostro speciale video giornaliero, che ti offre consigli e pronostici gratis.