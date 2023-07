Wimbledon 2023 | tanti italiani in tabellone Ecco il programma ufficiale

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Dopo lo stop causa meteo nella giornata di ieri,match eneldi oggi a. Saranno 87 gli incontri da giocare e 12 gli azzurri impegnati sui campi inglesi. Si cerca infatti di portare a termine il primo turno e tutti i match cancellati martedì per maltempo con alcune partite anche di secondo turno. Tra queste ultime Sinner-Schwartzman e Musetti-Munar. C'è anche il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con quest'ultimo che parte avanti un set a zero. I due si erano trovati uno contro l'altro sull'erba anche lo scorso giugno, quando il torinese si impose nettamente a Stoccarda. Esordio assoluto nel main draw dianche per Matteo Arnaldi, n.80 ATP, che dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto ...