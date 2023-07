Wimbledon 2023 | Sinner al terzo turno

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Jannikalnel tabellone del singolare maschile del torneo di. L’azzurro, testa di serie numero 8, supera al secondol’argentino Diego Schwartzman per 7-6, 6-1, 6-2 in 2h02’. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

LONDRA (INGHILTERRA) - Il derby azzurro tra Berrettini e Sonego è stato nuovamente sospeso. La sfida (ripartita dall'1 - 0 per il torinese) è stata interrotta per oscurità quando il romano aveva ...Ora il debutto apotrebbe proiettarla in Top 100. Ed è solo l'inizio. 5 luglioSi torna in campo a. Jannik Sinner è approdato al terzo turno battendo facilmente Diego Schwartzman. Il derby italiano tra Sonego e Berrettini è ripreso ma è stato nuovamente sospeso e rinviato a domani: il ...

Wimbledon 2023: le partite di oggi la Repubblica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI A WIMBLEDON Per oggi si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. A questo punto non ci rimane che darvi di nuovo l'appuntamen ...0:12 Everton-Juventus 1-1 (7-6): il rigore alla'Pirlo' di John Stones play 1499 • di SportSuperTeam 0:24 Everton-Juventus: 1-1 (7-6 dcr), il gran gol di Asamoah play 1180 • di SportSuperTeam ...