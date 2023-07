Wimbledon 2023 | Sara Errani deve cedere a Madison Brenble nella continuazione del 1° turno

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La pioggia non ha cambiato la storia. La partita trae l’americanaBrengle (n.114 del mondo) faceva parte del numeroso gruppo di incontri con un epilogo che ieri non c’era stato. La perturbazione aveva causato una cancellazione aieri e il rinvio a oggi. Giove Pluvio ha continuato un po’ a condizionare anche nelle prime ore di questa giornata, ma alla fine l’azzurra e la statunitense sono tornate in campo. Si partiva da una condizione di punteggio molto chiara: 6-3 3-0. Le lacrime del cielo londinese erano anche venute in soccorso di Sarita, ma alla fine la differenza tennistica era troppo importante tra lei e la rivale. La maggior capacità di generare energia sulla palla si è rivelata un fattore discriminante. Brengle, grazie a un gioco di pressione, ha spesso tolto il tempo alla nostra ...

Dalle candide divise alle mutande variopinte. Un po' brusco, come passaggio, se volete, ma questo capita a, che è insieme il tempio della tradizione e il laboratorio del futuro. Da quest'anno alle "Ladies" ai Championships è permesso indossare culottes, underwear, pantaloncini, insomma intimo ...Si conclude rapidamente l'avventura adi Sara Errani , sconfitta nettamente in due set da Madison Brengle. L'americana ha sempre avuto il controllo dell'incontro sin dalle prime fasi ed è riuscita ad imporsi con il ...La seconda giornata di Wimbledon è stata anche il Federer Day. Il basilese è stato accolto al Centre Court con un'ovazione e un lunghissimo applauso e ha passato il pomeriggio nel Royal Box insieme a ...Alla continua ricerca di notorietà, due attivisti di "Just Stop Oil" hanno interrotto la partita tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il giapponese Sho Shimabukuro ...