Wimbledon 2023 | risultati oggi mercoledì 5 luglio | tutte le partite in programma

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di. Giornata intensa con ben 87 match in, sempre nella speranza che la pia consenta il regolare svolgimento della maggior parte di essi. Saranno ben dodici gli azzurri in campo in questa giornata pienissima. In campo maschile abbiamo la prosecuzione del derby Berrettini-Sonego, più Cecchinato, Arnaldi e i match di secondo turno di Sinner e Musetti. Tra le donne debuttano invece Bronzetti, Errani, Giorgi, Paolini, Cocciaretto e Stefanini. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE ...

...giornata - Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) dalle 12 alle 14.15 - Terza giornata - Sky Sport Tennis (canale 203) ore 14.15 - "Studio" - ...Dopo un martedì rovinato dalla pioggia è in arrivo il sole a Londra. E ci resterà almeno fino a sabato. Questo consentirà agli organizzatori didi recuperare gli incontri di primo turno rinviati e di mettere in scena anche i match di secondo turno della parte alta. Pertanto vedremo in campo tutti i 12 italiani ancora presenti nei ...Sara Errani affronterà Madison Brengle nella prosecuzione del primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis Club . A un passo dall'eliminazione la tennista azzurra, che al momento della sospensione dell'incontro era in ...

Un siparietto tutto da ridere che ha divertito e non poco gli spettatori sugli spalti. Andy Murray, nell'intervista rilasciata in campo sul centrale dopo la netta vittoria all'esordio, ha deciso di ...Iniziato finalmente il torneo più importante della stagione: partiti i match sull'erba di Wimbledon, nonostante alcune interruzioni per pioggia. Già scesi in campo, con vittorie senza patemi, Sinner e ...