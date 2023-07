Wimbledon 2023 | risultati oggi mercoledì 5 luglio | tutte le partite in programma

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di. Giornata intensa con ben 87 match in, sempre nella speranza che la pia consenta il regolare svolgimento della maggior parte di essi. Saranno ben dodici gli azzurri in campo in questa giornata pienissima. In campo maschile abbiamo la prosecuzione del derby Berrettini-Sonego, più Cecchinato, Arnaldi e i match di secondo turno di Sinner e Musetti. Tra le donne debuttano invece Bronzetti, Errani, Giorgi, Paolini, Cocciaretto e Stefanini. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE ...