Wimbledon 2023 oggi | orari 5 luglio | ordine di gioco | programma | tv | streaming | italiani in campo

(Di mercoledì 5 luglio 2023)si prepara ad una lunghissima giornata di tennis. A causa della pia dei primi due giorni, si arriva a questo mercoledì 5con ancora tantissimi match di primo turno da disputare e alcune sfide valide per il secondo turno, per un totale di ottantasette partite. Saranno dodici gliche scenderanno inquest’. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MUNAR (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SCHWARTZMAN (3° MATCH DALLE 14.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MUNAR LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-GRANCHEVA LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SONEGO Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno tra i pochi che giocheranno un match del secondo turno. L’altoatesino incrocerà Diego Schwartzman, con cui si incrocia molto bene, nel1, mentre per Lorenzo ...

...giornata - Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) dalle 12 alle 14.15 - Terza giornata - Sky Sport Tennis (canale 203) ore 14.15 - "Studio" - ...Dopo un martedì rovinato dalla pioggia è in arrivo il sole a Londra. E ci resterà almeno fino a sabato. Questo consentirà agli organizzatori didi recuperare gli incontri di primo turno rinviati e di mettere in scena anche i match di secondo turno della parte alta. Pertanto vedremo in campo tutti i 12 italiani ancora presenti nei ...Sara Errani affronterà Madison Brengle nella prosecuzione del primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis Club . A un passo dall'eliminazione la tennista azzurra, che al momento della sospensione dell'incontro era in ...

La seconda giornata di Wimbledon è stata anche il Federer Day. Il basilese è stato accolto al Centre Court con un'ovazione e un lunghissimo applauso e ha passato il pomeriggio nel Royal Box insieme a ...Un siparietto tutto da ridere che ha divertito e non poco gli spettatori sugli spalti. Andy Murray, nell'intervista rilasciata in campo sul centrale dopo la netta vittoria all'esordio, ha deciso di ...