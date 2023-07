Wimbledon 2023 | Jasmine Paolini lotta ma cede a Petra Kvitova nel primo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si ferma alla corsa dinel torneo di: l’azzurraalla ceca, testa di serie numero 9, che si impone per 6-4 6-7 (5) 6-1 in due ore e nove minuti. Per la ceca, al secondo, una tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la spagnola Nuria Parrizas Diaz, con la prima in vantaggio di un set prima dello stop per oscurità. Nelset i servizi sono dominanti per i primi quattro giochi, poiaccusa un passaggio a vuoto nel quinto game, quandosi procura due palle break consecutive e la seconda è quella buona per centrare lo strappo e scappare sul 3-2 con la battuta a disposizione. Dopo il break i ...