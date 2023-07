Wimbledon 2023 | invasione di campo con coriandoli – Video

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) –die match sospeso. Attivisti della campagna Just stop oil sono entrati sulnumero 18, dove era in corso il match tra Sho Shimabukuro e Grigor Dimitrov per il primo turno del tabellone del singolare maschile. Un uomo e una donna hanno sparsoarancioni sull'erba, provocando la momentanea sospensione del match che Dimitrov ha vinto agevolmente per 6-1, 6-2, 6-1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

