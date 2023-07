Wimbledon 2023 | Berrettini-Sonego ancora interrotta sull’1-1 al quarto set

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non c’è pace per il derby italiano tra Matteoe Lorenzo, valevole per il primo turno di. Iniziata ieri, proseguita oggi nel caos del maltempo, la partita vedrà i due azzurri tornare in campo per il terzo giorno consecutivo anche domani. Il match è stato sospeso infatti-1 nelset e sul risultato di due set a uno in favore di. Dopo che negli ultimi game del terzo set e nei primi due delentrambi i giocatori sono scivolati malamente a terra più volte, l’arbitro ha sancito la sospensione. Una decisione arrivata anche grazie alle lamentele di, secondo cui l’erba era diventata molto scivolosa e quindi pericolosa. In ogni caso erano rimasti ...

Quattro sfide azzurre in contemporanea sui campi dell'All England club: Sinner sul Campo 1 con Schwartzman, il derby italiano Berrettini - Sonego, Arnaldi con Carballes Baena e Cecchinato con Jarry. I ...Si torna in campo a. Terza giornata dello Slam sull'erba, dopo un martedì condizionato dalla pioggia sono tanti gli incontri in programma. Molti ancora del primo turno. Punti chiave 21:08 Berrettini vince il ...Seconda sconfitta consecutiva nel primo turno di uno slam per Sakkari che cede a Kostyuk. Nessun problema per Swiatek e Kasatkina Un'altra giornata di pioggia incostante anon ha impedito la conclusione di gran parte degli incontri femminili in programma. Tra le teste di serie scese in campo quest'oggi la n.1 Iga Swiatek, la n.11 Daria Kasatkina e la n.8 Maria ...

Wimbledon 2023 - Cocciaretto batte Osorio e vola al 2° turno. Stefanini si arrende a Kontaveit, fuori anche Bronzetti Eurosport IT

Il serbo si impone in tre set lottati su un ottimo Jordan Thompson, vittorie agevoli per il russo e il danese. Thiem-Tsitsipas è già il match del torneo ...L’effetto matrjoska di Massimo De Luca apre venerdì la programmazione teatrale al LongLake Festival. Quattro storie principali in un gioco di rimandi ...