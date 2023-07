Wimbledon 2023 | Berrettini-Sonego ancora interrotta Stop anche per Arnaldi e Cecchinato

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non c’è pace per il derby italiano tra Matteoe Lorenzo, valevole per il primo turno di. Iniziata ieri, proseguita oggi nel caos del maltempo, la partita vedrà i due azzurri tornare in campo per il terzo giorno consecutivodomani. Il match è stato sospeso infatti sull’1-1 nel quarto set e sul risultato di due set a uno in favore di. Dopo che negli ultimi game del terzo set e nei primi due del quarto entrambi i giocatori sono scivolati malamente a terra più volte, l’arbitro ha sancito la sospensione. Una decisione arrivatagrazie alle lamentele di, secondo cui l’erba era diventata molto scivolosa e quindi pericolosa. In ogni caso erano rimasti pochi minuti ...