Wham! | tutta la verità nient’altro che la verità

Wham! E George Michael regalò ai giovani inglesi la via trendy all’esotismo la Repubblica

Una storia anni 80. Banale No, come nessuna storia musicale di quegli anni, bollati come superficiali e plasticosi. Da oggi Netflix rende disponibile il documentario Wham!, biografia inedita del duo ...