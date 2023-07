Weah | ecco come cambia la Juventus | diverse possibilità

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Laha acquistato; andiamo a vederelacon l’arrivo del giovane talento statunitense. Il rinnovo di Rabiot (centrocampista fondamentale per lae per il sistema di gioco di Allegri), l’acquisto a titolo definitivo di Milik, centravanti di grande importanza all’interno della rosa bianconera e poi l’arrivo di(LaPresse)Laha portato alla corte del proprio tecnico il giovane attaccante statunitense. Il classe 2000 ha disputato un buon Mondiale in Qatar mettendo in mostra le sue qualità e la sua straordinaria capacità nell’uno contro uno e nel creare la superiorità numerica. Giocatore con enormi potenzialità ma anche con la necessità di crescere sia dal punto di vista tattico ...

Sky sgancia la bomba, Giuntoli proverà a rafforzare le fasce: l'ingaggio dinon può bastare.il nuovo nome del futuro diesse. La data del raduno bianconero è fissata per il prossimo 10 luglio . Le agognate vacanze, insomma, stanno quasi per terminare. Per qualcuno, ...Dagli acquisti di Frattesi e Thuram da parte dell'Inter fino a Timothyalla Juventus, passando per Ruben Loftus - Cheek al Milan,quali sono le principali trattative chiuse dalle formazioni ...perché i bianconeri si libererebbero volentieri dell'ingaggio del polacco, che finora però si ... A destra è già arrivato Timothy, perfetto alter ego del fu Cuadrado. Manca una valida ...

Juve, dopo Weah e Milik ecco anche il terzo colpo Calciomercato.com

Sky sgancia la bomba, Giuntoli proverà a rafforzare le fasce: l’ingaggio di Weah non può bastare. Ecco il nuovo nome del futuro diesse. La data del raduno bianconero è fissata per il prossimo 10 lugli ...L'offerta c'è ma probabilmente non è quello in cui avrebbe sperato la dirigenza bianconera, ecco ora cosa può succedere.