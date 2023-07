Volley Nations League | Giolito | “Dopo la sconfitta con la Polonia abbiamo alzato il livello | Canada squadra ostica”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023)la bella vittoria contro il Brasile nell’esordio della Pool 6 nelle Filippine, l’Italia si prepara a scendere in campo contro ilper la seconda gara della terza e ultima week della fase preliminare di. Con la vittoria di ieri l’Italia ha guadagnato punti fondamentali in chiave qualificazioni alle Finals, in programma a Danzica dal 19 al 23 luglio, alle quali avranno accesso le prime otto al termine della fase preliminare. Sarà un trittico di partite importante quello che da domani a sabato affronteranno gli azzurri a partire dalla gara di domani col(alle 9 italiane) presentata dall’assistente allenatore Nicola. “Vincere col Brasile fa sempre un certo effetto, è unaforte, titolata e con un ...