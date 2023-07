Volkswagen T-Cross - Restyling a tutto tondo

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Lapresenta ildella T-, annunciando la disponibilità in concessionaria della versione aggiornata nel primo trimestre del 2024. Gli allestimenti su cui sarà declinata la nuova versione della B-Suv tedesca saranno quattro: T-, Life, Style e R-Line. Aggiornata sotto tutti i punti di vista, la T-si caratterizza per un design ulteriormente affinato e novità dal punto di vista delle dotazioni e della sicurezza, che sottolineano i punti di forza di un modello capace, in quattro anni di carriera, di convincere oltre 1,2 milioni di clienti nel mondo. Cambia lo sguardo, arrivano i Matrix IQ.Light. Grazie ai ritocchi stilistici, i paraurti e i gruppi ottici ridisegnati donano ora un aspetto più moderno e aggressivo alla vettura. Nel frontale debuttano anche i nuovi fari a Led ...