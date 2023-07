Voli | «aumenti anomali» | chiesti alle compagnie i dati sui biglietti Faro sulle tratte nazionali da Roma a Milano

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi interviene sul caro -a causa di alcuni 'anomali' del costo dei biglietti, premendo sulle compagnie aeree affinché diano 'spiegazioni precise'. Ieri il primo incontro al ministero delle Imprese tra il ......aeree hanno 10 giorni per spiegare i prezzi dei biglietti aerei e in particolare il 'caro' ... che hanno fatto registraremedi del 40% su base annua, il Garante ha chiesto alle compagnie "...Alla luce dei dati Istat, che hanno fatto registrare a maggiomedi dei biglietti aerei del 40% su base annua, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, ha chiesto alle principali compagnie aeree "spiegazioni precise sulle dinamiche dei ...

Rincari voli, Garante prezzi: "Aumenti anomali su alcune rotte" Sky Tg24

