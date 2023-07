“Volavano cocktail | lei è andata dritta con le mani in faccia su di lui picchiandolo e urlando” | la ‘maxi-rissa’ tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip è un fake? Ecco il racconto

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sul litigio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ora ci sono i primi dettagli. Stando alle indiscrezioni, che arrivano dagli ‘esperti di gossip’ (si chiamano così) Deianira Marzano e da Amedeo Venza, nel noto locale della Costa Smeralda (il Ritual), è andato in scena un catfight degno dei migliori film americani. Ma cerchiamo di capire meglio. In un video che è diventato virale nei giorni scorsi si vedeva solo Daniele seduto a tavola rivolgere ad Oriana parole accese ma a quanto pare, stando alla regina del gossip e all’ex concorrente di Uomini e Donne, è accaduto qualcosa di molto più ‘scenico’. Cosa? Un’accesissima discussione tra Daniele, Oriana, Micol e Giaele. “È iniziato tutto perché Oriana, Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo e la Marzoli ha iniziato dal nulla a insultare Chadia che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati,...

... il ruolo di Micol Incorvaia: "I vestiti buttati fuori dalla finestra" https://t.co/tOpVoPcXic #gfvip #oriele #orianistas BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 4, 2023 "", lite Oriana e ...... Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo e la Marzoli ha iniziato dal nulla a insultare Chadia, che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati,ecc. Soleil è andata via per ...', lite Oriana e Daniele: parla una vip (che vuole restare anonima) Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira, tutto sarebbe iniziato per "colpa" di un insulto partito dal ...

“Volavano cocktail, lei è andata dritta con le mani in faccia su di lui picchiandolo e urlando”:… Il Fatto Quotidiano

Ci sono altri particolari sulla presunta rissa vip scoppiata in un noto locale della Sardegna che ha coinvolto Oriana e Daniele ...Lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il ruolo di Micol Incorvaia: “I vestiti buttati fuori dalla finestra", altri retroscena.