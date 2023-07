Visite al seno e screening oncologici gratuiti a Montella

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRipartono i Camper dell’ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per lodella mammella e del collo dell’utero. Domenica 9 luglio presso il Centro Sociale dil’Azienda Sanitaria Locale insieme all’Amdos Alta Irpinia, in collaborazione con il Comune di, ha promosso una giornata di prevenzione oncologica. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sarà possibile aderire, senza prenotazione con accesso diretto ai Camper dell’ASL, allogratuito della mammella per le donne dai 50 ai 69 anni (referente dott. Paolo Romano) e del collo dell’utero per le donne dai 25 ai 64 anni (referente dott. Giuseppe De Iesu). Dalle ore 17.00 alle ore 20.30, invece, prenotando tramite l’Amdos Alta Irpinia (info contatti sul sito ...

